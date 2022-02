LIVE Slittino, Team Relay Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia ci prova, Austria e Germania favorite (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Le favorite della gara, almeno sulla carta, sono ovviamente Austria e Germania, che nelle tre prove classiche sono apparse nettamente superiori alle rivali. 14.00 Buongiorno e benvenuti all’ultima gara del programma olimpico di Pechino per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale. A breve in programma la prova a squadre, il Team Relay. Programma, orari e tv della gara – La presentazione della gara – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Team Relay di Slittino valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Ledella gara, almeno sulla carta, sono ovviamente, che nelle tre prove classiche sono apparse nettamente superiori alle rivali. 14.00 Buongiorno e benvenuti all’ultima gara del programma olimpico di Pechino per quanto riguarda losu pista artificiale. A breve in programma laa squadre, il. Programma, orari e tv della gara – La presentazione della gara – Il medagliere olimpico Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara didivalevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino. Sul ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 10 febbraio in DIRETTA: in corso i 5000 con Lollobrigida. Slittino per la sorpresa -… - infoitsport : LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: terzo oro consecutivo per i tedeschi Windl/Arlt. Sesto posto per g… - infoitsport : Slittino LIVE, Olimpiadi invernali, Voetter, Felderer e Rieder-Kainzwaldner nella staffetta a squadre - infoitsport : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, risultati 10 febbraio in DIRETTA: azzurri per la sorpresa nel cross maschile e nello s… - infoitsport : LIVE Slittino, Team Relay Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia decimata, ma tutto è possibile -