LIVE Skeleton, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer dominante nelle due manche, Bagnis sfiora la top 10 (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della gara – Il medagliere olimpico 5.02 Uno-due tedesco davanti a tutti: Christophe Grotheer e Axel Jungk (+0.70). Terzo tempo, momentaneo, per il cinese Wengang Yan (+0.75). 4.59 Amedeo Bagnis chiude in undicesima posizione, +1?91. Quindicesimo Mattia Gaspari, +2?18. 4.56 Christopher Grotheer semplicemente dominante al termine delle due manche odierne. 4.54 Conclusa la gara anche dell’ultimo atleta, l’australiano Timmings, venticinquesimo. 4.52 Il russo Romanov fa registrare il 23esimo tempo, dunque Mirambell scala in 24esima posizione. 4.50 Lo spagnolo Mirambell è ventitreesimo. 4.48 Crumpton (Samoa Americane) fa registrare il ventesimo tempo complessivo. 4.46 Ventunesimo tempo per lo svizzero ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della gara – Il medagliere olimpico 5.02 Uno-due tedesco davanti a tutti: Christophee Axel Jungk (+0.70). Terzo tempo, momentaneo, per il cinese Wengang Yan (+0.75). 4.59 Amedeochiude in undicesima posizione, +1?91. Quindicesimo Mattia Gaspari, +2?18. 4.56 Christophersemplicementeal termine delle dueodierne. 4.54 Conclusa la gara anche dell’ultimo atleta, l’australiano Timmings, venticinquesimo. 4.52 Il russo Romanov fa registrare il 23esimo tempo, dunque Mirambell scala in 24esima posizione. 4.50 Lo spagnolo Mirambell è ventitreesimo. 4.48 Crumpton (Samoa Americane) fa registrare il ventesimo tempo complessivo. 4.46 Ventunesimo tempo per lo svizzero ...

Advertising

pointofnews : #live #skeleton, #olimpiadi 2022 in #diretta: #grotheer in testa al termine della prima manche, bene #bagnis e… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer in testa al termine della prima manche bene Bagnis e Gaspari -… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer in testa al termine della prima manche bene Bagnis e Gaspari -… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer al momento in testa tra pochissimo gli azzurri - #Skeleton… -