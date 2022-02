LIVE Sci di fondo 15 km tc Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Niskanen e Bolshunov favoriti (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022! Oggi, alle 8:00 (ore italiane) si disputerà la 15 km in tecnica classica, che stabilirà il nuovo campione olimpico di specialità per una gara che si preannuncia entusiasmante ed equilibrata. Non è facile predire il favorito assoluto, ma quel che è certo è che il finlandese Iivo Niskanen e il russo Alexander Bolshunov partono, alla vigilia, con un qualcosa in più rispetto agli avversari, come d’altronde abbiamo già visto in occasione della 15 km tc + 15 km tl di skiathlon, in cui a i due sono stati i protagonisti della gara sin dalle prime battute (vinta poi dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alladella 15 km maschile di sci diai Giochi Olimpici Invernali di Pechino! Oggi, alle 8:00 (ore italiane) si disputerà la 15 km in tecnica classica, che stabilirà il nuovo campione olimpico di specialità per una gara che si preannuncia entusiasmante ed equilibrata. Non è facile predire il favorito assoluto, ma quel che è certo è che il finlandese Iivoe il russo Alexanderpartono, alla vigilia, con un qualcosa in più rispetto agli avversari, come d’altronde abbiamo già visto in occasione della 15 km tc + 15 km tl di skiathlon, in cui a i due sono stati i protagonisti della gara sin dalle prime battute (vinta poi dal ...

