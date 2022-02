LIVE – Pattinaggio velocità | 5000 metri femminili con Lollobrigida | Pechino 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Latestuale deididiai Giochi Olimpici invernali di. Dopo l’argento nei 3000e il sesto posto nei 1500, Francescatornerà in pista a partire dalle ore 13 italiane per i. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LASportFace.