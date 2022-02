LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: incanta Daniel Grassl che riporta l’Italia in top10! Hanyu abdica (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.19: Il quadruplo Axel non entra ad Hanyu che poi commette anche un altro paio di errori. Ha rischiato ed è andata male, la grande rimonta non ci sarà 5.17: Bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Triplo Toeloop, bene la combinazione quadruplo Toeloop+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Axel 5.16: Caduta sul Quadruplo Axel, caduta sul Quadruplo Salchow, nella combinazione solo doppio Axel+Triple Loop, bene triplo Flip 5.14: Sul ghiaccio c’è il più atteso, a caccia di una rimonta epocale, ottavo dopo lo short program, campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu, 27 anni, di Sendai. Si allena tra Toronto e Sendai sotto la guida di Brian Orser, Ghislain Briand, Tracy Wilson. E’ campione olimpico in carica, è stato campione del mondo nel 2017, argento iridato nel 2019 ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.19: Il quadruplo Axel non entra adche poi commette anche un altro paio di errori. Ha rischiato ed è andata male, la grande rimonta non ci sarà 5.17: Bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Triplo Toeloop, bene la combinazione quadruplo Toeloop+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Axel 5.16: Caduta sul Quadruplo Axel, caduta sul Quadruplo Salchow, nella combinazione solo doppio Axel+Triple Loop, bene triplo Flip 5.14: Sul ghiaccio c’è il più atteso, a caccia di una rimonta epocale, ottavo dopo lo short program, campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru, 27 anni, di Sendai. Si allena tra Toronto e Sendai sotto la guida di Brian Orser, Ghislain Briand, Tracy Wilson. E’ campione olimpico in carica, è stato campione del mondo nel 2017, argento iridato nel 2019 ...

