LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 10 febbraio in DIRETTA: Daniel Grassl splendido 7°! Sofia Goggia non farà il superG (Di giovedì 10 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLE Olimpiadi DI Pechino 2022 AGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 10 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 6, ma in Cina si è già alla nona giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri otto titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 26 azzurri tra skeleton, pattinaggio di figura, sci alpino, snowboard, curling, bob, sci di fondo, salto con gli sci, speed skating e slittino. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi invernali di ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLEDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMAINVERNALI 10Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 6, ma in Cina si è già alla nona giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri otto titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 26 azzurri tra skeleton, pattinaggio di figura, sci alpino, snowboard, curling, bob, sci di fondo, salto con gli sci, speed skating e slittino. OA Sport vi propone latestuale integrale delleinvernali di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Olimpiadi 2022 in DIRETTA: incanta Daniel Grassl che riporta l’Italia in top10! Hanyu ab… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer dominante nelle due manche Bagnis sfiora la top 10 - #Skeleton… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 10 febbraio in DIRETTA: bravissimo Daniel Grassl! Kilde guida la combinata -… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer in testa al termine della prima manche bene Bagnis e Gaspari -… - zazoomblog : LIVE Skeleton Olimpiadi 2022 in DIRETTA: al via la prima manche! - #Skeleton #Olimpiadi #DIRETTA: #prima -