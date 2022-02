LIVE Olimpia Milano-Baskonia 50-28, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: l’Armani allunga nel terzo quarto (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-28 Piazzato di Daniels. Time out Baskonia sul massimo vantaggio Milano (+24). 50-28 SCHIACCIATA DI HINES! 48-28 Dopo il review a bordo-campo gli arbitri tornano sui loro passi e assegnano semplice rimessa all’Olimpia. 50-28 HINES! Canestro con il fallo subìto da Marinkovic, potenziale gioco da tre. 48-28 Due liberi di Kyle Hines, scappa via Milano, +20. 46-28 TRIPLA DI MELLI! 7’47” da giocare nel terzo quarto. 43-28 DEVON HALL DA TRE! 40-28 Tripla di Marinkovic. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 21.13 21-10 e 19-15 i parziali di un primo tempo in cui un’Olimpia Milano sempre in controllo fin dai primi possessi chiude avanti di 15 punti sul Baskonia. Top-scorer Troy ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-28 Piazzato di Daniels. Time outsul massimo vantaggio(+24). 50-28 SCHIACCIATA DI HINES! 48-28 Dopo il review a bordo-campo gli arbitri tornano sui loro passi e assegnano semplice rimessa all’. 50-28 HINES! Canestro con il fallo subìto da Marinkovic, potenziale gioco da tre. 48-28 Due liberi di Kyle Hines, scappa via, +20. 46-28 TRIPLA DI MELLI! 7’47” da giocare nel. 43-28 DEVON HALL DA TRE! 40-28 Tripla di Marinkovic. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 21.13 21-10 e 19-15 i parziali di un primo tempo in cui un’sempre in controllo fin dai primi possessi chiude avanti di 15 punti sul. Top-scorer Troy ...

