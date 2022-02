LIVE Olimpia Milano-Baskonia 0-0, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: inizia il match del Forum! (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Jumper centrale di Melli. 4-2 2/2 Peters, 7’01” da giocare nel primo quarto. Fallo di Hines che manda Alec Peters in lunetta. 4-0 SCHIACCIATA di Melli, dopo il nuovo errore di Giedraitis da 3 dall’altra parte. 2-0 Piazzato di Hall che sblocca lo score, 8’07” sul cronometro. Giedraitis ci prova dall’arco ma sbaglia, possesso Olimpia. SI PARTE! PALLA A DUE! 20.29 Un minuto di silenzio per ricordare il Prof. Bruno Carù, ex medico dell’Olimpia Milano scomparso negli ultimi giorni. 20.28 I QUINTETTI, Milano: Daniels, Delaney, Hall, Hines, Melli; Baskonia: Baldwin, Enoch, Giedraitis, Marinkovic, Alec Peters. 20.25 I roster, Milano: Melli, Biligha, Rodriguez, Grant, Bentil, Delaney, Hines, Hall, Tarczewski, Ricci, ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2 Jumper centrale di Melli. 4-2 2/2 Peters, 7’01” da giocare nel primo quarto. Fallo di Hines che manda Alec Peters in lunetta. 4-0 SCHIACCIATA di Melli, dopo il nuovo errore di Giedraitis da 3 dall’altra parte. 2-0 Piazzato di Hall che sblocca lo score, 8’07” sul cronometro. Giedraitis ci prova dall’arco ma sbaglia, possesso. SI PARTE! PALLA A DUE! 20.29 Un minuto di silenzio per ricordare il Prof. Bruno Carù, ex medico dell’scomparso negli ultimi giorni. 20.28 I QUINTETTI,: Daniels, Delaney, Hall, Hines, Melli;: Baldwin, Enoch, Giedraitis, Marinkovic, Alec Peters. 20.25 I roster,: Melli, Biligha, Rodriguez, Grant, Bentil, Delaney, Hines, Hall, Tarczewski, Ricci, ...

Transfermarke20 : RT @SkySport: ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 siamo live… - dalilasetti : RT @SkySport: ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 siamo live… - falconhamada_90 : RT @SkySport: ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 siamo live… - SkySport : ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 s… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… -