LIVE MotoGP | Test Mandalika 2022 in DIRETTA | primo assaggio della nuova pista indonesiana per i piloti

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione– Programma prima giornataBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaprima giornata deicollettivi ufficiali pre-stagionali, in Indonesia, verso il Motomondiale. Campionato che scatterà poi tra meno di un mese a Losail, dal 4 al 6 marzo, con il GP del Qatar. Ipotranno conoscere finalmente lache entrerà in calendario in questo Mondiale, e già oggi potranno sfruttarla dalle ore 2.00 alle ore 10.00 italiane, per le ...