LIVE Italia-Gran Bretagna 4-5 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: sorpasso britannico nella settima ripresa (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE curling – 08.58 NOOOOOO!!!!!!! Ottimo raise di Bruce Mouat, che riesce a marcare due punti. Italia-Gran Bretagna 4-5 dopo sette end. 08.56 Bel draw di Retornaz, che va a punto al momento. Ultima stone dell’end per la Gran Bretagna. 08.54 Non ottimale il raise di Bruce Mouat, che non elimina la stone di Retornaz. 08.52 Salvifico doppio take out di Joel Retornaz! 08.48 Impreciso l’hit and roll di Amos Mosaner, l’Italia rischia di subire tre punti. 08.44 Il settimo end sta sorridendo ai britannici, che dopo sei tiri totali hanno tutte e tre le stone a punto. 08.40 SIIIIIIIII!!!!!! Draw perfetto di Retornaz, che marca il punto. Italia-Gran Bretagna ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA– 08.58 NOOOOOO!!!!!!! Ottimo raise di Bruce Mouat, che riesce a marcare due punti.4-5 dopo sette end. 08.56 Bel draw di Retornaz, che va a punto al momento. Ultima stone dell’end per la. 08.54 Non ottimale il raise di Bruce Mouat, che non elimina la stone di Retornaz. 08.52 Salvifico doppio take out di Joel Retornaz! 08.48 Impreciso l’hit and roll di Amos Mosaner, l’rischia di subire tre punti. 08.44 Il settimo end sta sorridendo ai britannici, che dopo sei tiri totali hanno tutte e tre le stone a punto. 08.40 SIIIIIIIII!!!!!! Draw perfetto di Retornaz, che marca il punto....

Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - rtl1025 : ?? 'Un importante passo avanti verso la fusione #nucleare per produrre energia. Nulla più di questo difende l’… - Emergenza24 : [10.02-09:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - sportface2016 : #Live #Curling - Round Robin maschile Grande end della #GranBretagna che ribalta la situazione: 5-4, mancano gli u… -