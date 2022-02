LIVE Italia-Gran Bretagna 3-3 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: equilibrio a metà sfida (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.20 Retornaz spinge fuori dalla casa la stone britannica quel tanto che basta per avere la ripresa nulla. Italia-Gran Bretagna 3-3 dopo cinque end, ora la pausa di metà gara. 08.18 Take out facile facile per Retornaz, ma poi Mouat si nasconde dietro la guardia con l’ultima stone. 08.16 Mosaner riesce nell’intento di eliminare tutte le guardie. End nullo sempre più probabile. curling – 08.11 Sbaglia Sebastiano Arman, che non riesce nell’intento di eliminare tutte le guardie. Nessuna stone nella casa, si va verso una ripresa nulla? 08.08 NOOOOOOOOO!!!!! Ottimo raise di Bruce Mouat, che sposta la stone Italiana e marca due punti. Italia-Gran Bretagna 3-3 dopo ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.20 Retornaz spinge fuori dalla casa la stone britannica quel tanto che basta per avere la ripresa nulla.3-3 dopo cinque end, ora la pausa digara. 08.18 Take out facile facile per Retornaz, ma poi Mouat si nasconde dietro la guardia con l’ultima stone. 08.16 Mosaner riesce nell’intento di eliminare tutte le guardie. End nullo sempre più probabile.– 08.11 Sbaglia Sebastiano Arman, che non riesce nell’intento di eliminare tutte le guardie. Nessuna stone nella casa, si va verso una ripresa nulla? 08.08 NOOOOOOOOO!!!!! Ottimo raise di Bruce Mouat, che sposta la stonena e marca due punti.3-3 dopo ...

