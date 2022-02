L'Italia verso il lento ritorno alla normalità. Resta il nodo green pass (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Non siamo ancora fuori dall'emergenza Covid, e c'è ancora bisogno di cautela e prevenzione. Ma il ritorno alla normalità, seppur lento, è cominciato. E domani compie un deciso passo in avanti. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la fine dell'obbligo delle mascherine all'aperto, a partire da venerdì 11 febbraio, ma bisognerà portarle con sé ed indossarle in caso di affollamenti. Rimane, comunque, l'obbligo fino al 31 marzo, di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. "Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale - si legge nell'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 1) - di indossare i dispositivi di protezione delle vie ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Non siamo ancora fuori dall'emergenza Covid, e c'è ancora bisogno di cautela e prevenzione. Ma il, seppur, è cominciato. E domani compie un decisoo in avanti. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la fine dell'obbligo delle mascherine all'aperto, a partire da venerdì 11 febbraio, ma bisognerà portarle con sé ed indossarle in caso di affollamenti. Rimane, comunque, l'obbligo fino al 31 marzo, di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. "Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale - si legge nell'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (articolo 1) - di indossare i dispositivi di protezione delle vie ...

