L’Italia al buio per il caro-energia | luci spente a Milano | Torino | Firenze | Roma e nelle altre città

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Una protesta nazionale per il. È quella che stasera metteranno in scena i sindaci di molted’Italia. Perché le bollette degli enti locali stanno diventando insostenibili, come dice l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani. E perché il governo Draghi deve stanziare maggiori fondi per i comuni, che lamentano un ammanco totale di 550 milioni di euro. «Le risposte dal governo alle nostre richieste – ha detto nei giorni scorsi Antonio De, presidente dell’Anci – non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Per questo motivo giovedì 10 febbraio, alle ore 20, molti comuni del Paese spegneranno ...