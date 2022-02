L' Indonesia sceglie i Rafale in funzione anti-Cina | si espande l' export militare di Parigi

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un altro successo diplomatico, finanziario e industriale per la Francia: a Giacarta, alla presenza del ministro della Difesa Florence Parly e del suo omologono Prabowo Subianto, e del presidente e amministratore delegato di Dassault Aviation Eric Trappier, è stato firmato il contratto per l'acquisizione da parte dell'di 42 velivolidi ultima generazione. L'acquisizione dei nuovi velivoli destinati alla Tentara NasionalAngkatan Udara (l'aviazione nazionale) prevede la fornitura degli aeromobili chiavi in mano, includendo ovviamente l'addestramento dell'equipaggio, il supporto logistico per diverse basi aereene e l'installazione di due simulatori di missione completi. La capacità “omni ruolo” delfornirà quindi ...