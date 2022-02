Libreria Lgbtq+ e transfemminista | apre il nuovo punto di incontro ‘queer’ della Capitale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) LaAntigone sbarca a Roma: dopo quella nata nel quartiere Porta Venezia Milano sei anni fa, la nuova sede – coloratissima e super inclusiva – ha aperto i battenti in via dei Piceni 1, nel quartiere di San Lorenzo. Non solo unaindipendente, “Lgbtq e specializzata in studi di genere e femminismi” come spiega Marta Cotta, che la gestisce insieme a Federica Sposato, ma spazio che vuole diventare undi riferimento e un luogo diper le comunità lgbt+, queer e transfemministe. “Pensiamo che ci sia bisogno di un luogo di questo tipo in città perché a Roma, ad oggi, non c’è unaspecializzata su questi temi, che possa diventare il riferimento culturale, ma anche un luogo di relazioni, di questa comunità, che è la comunità ...

