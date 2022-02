Libia, Paese di nuovo spaccato: Bashagha eletto premier da Tobruk, ma Dbeibah non molla la carica. Attentato al leader di Tripoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Libia sembra essere sull’orlo di un nuovo caos politico e militare. A provocare una nuova escalation potrebbe essere l’elezione all’unanimità da parte del Parlamento di Tobruk, guidato da Aguila Saleh, dell’ex ministro dell’ex Governo di accordo nazionale, Fathi Bashaga, come nuovo primo ministro, dopo che il premier di transizione, Abdel Hamid Dbeibah, aveva rassegnato le dimissioni per partecipare alle Presidenziali che si sarebbero dovute tenere il 24 dicembre scorso. La chiamata alle urne, però, è stata posticipata per l’impossibilità della commissione elettorale di analizzare in tempo tutte le migliaia di candidature ricevute e per la mancanza di un accordo su una legge elettorale tra tutte le aree del Paese e così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lasembra essere sull’orlo di uncaos politico e militare. A provocare una nuova escalation potrebbe essere l’elezione all’unanimità da parte del Parlamento di, guidato da Aguila Saleh, dell’ex ministro dell’ex Governo di accordo nazionale, Fathi Bashaga, comeprimo ministro, dopo che ildi transizione, Abdel Hamid, aveva rassegnato le dimissioni per partecipare alle Presidenziali che si sarebbero dovute tenere il 24 dicembre scorso. La chiamata alle urne, però, è stata posticipata per l’impossibilità della commissionerale di analizzare in tempo tutte le migliaia di candidature ricevute e per la mancanza di un accordo su una leggerale tra tutte le aree dele così ...

Advertising

Max_Mainardi : @nocpr1 nella #scuola: un’ottima idea per svelare l’ipocrisia di un paese che, mentre pretende “giustizia” per… - globalistIT : La situazione nel paese è molto critica #Libia - filippolarabo : E adesso immaginiamo che lo facciano in Marocco, o Libia o un'altro paese musulmano. - noth2loos : RT @NFratoianni: Dopo le parole chiare e nette di @Pontifex_it a @chetempochefa sui lager in #Libia e sul comportamento criminale verso i #… - JediPerLItalia : @anco74 @Ivan__soli In libia ci sono lager finanziati dalla Repubblica Italiana, un paese democratico. La democrazi… -