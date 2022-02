Libia, milizie circondano l’edificio del governo a Tripoli. Paese di nuovo spaccato: Bashagha eletto premier da Tobruk, Dbeibah non molla (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Libia sembra essere sull’orlo di un nuovo caos politico e militare. Uomini armati hanno circondato l’edificio del governo a Tripoli, secondo quanto riferisce al-Arabiya. La tv libica 228 parla di movimenti di veicoli militari nei pressi della sede del governo. A provocare la nuova escalation è arrivata l’elezione all’unanimità da parte del Parlamento di Tobruk, guidato da Aguila Saleh, dell’ex ministro dell’ex governo di accordo nazionale, Fathi Bashaga, come nuovo primo ministro, dopo che il premier di transizione, Abdel Hamid Dbeibah, aveva rassegnato le dimissioni per partecipare alle Presidenziali che si sarebbero dovute tenere il 24 dicembre scorso. La chiamata alle urne, però, è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lasembra essere sull’orlo di uncaos politico e militare. Uomini armati hanno circondatodel, secondo quanto riferisce al-Arabiya. La tv libica 228 parla di movimenti di veicoli militari nei pressi della sede del. A provocare la nuova escalation è arrivata l’elezione all’unanimità da parte del Parlamento di, guidato da Aguila Saleh, dell’ex ministro dell’exdi accordo nazionale, Fathi Bashaga, comeprimo ministro, dopo che ildi transizione, Abdel Hamid, aveva rassegnato le dimissioni per partecipare alle Presidenziali che si sarebbero dovute tenere il 24 dicembre scorso. La chiamata alle urne, però, è stata ...

Advertising

GianniRosini : Libia, milizie circondano l’edificio del governo a Tripoli. Paese di nuovo spaccato: Bashagha eletto premier da Tob… - profazio : RT @NessunLuogo24: 'Non abbiamo molte informazioni sull'attentato a #Dbeibah ma anche in questo caso va ricordato l'attenatato a #Bashaga d… - profazio : RT @NessunLuogo24: 'Quello che accadrà in #Libia è un grande punto di domanda; ora la parola d'ordine è 'parallelismo'. Vi è il rischio che… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: 'Non abbiamo molte informazioni sull'attentato a #Dbeibah ma anche in questo caso va ricordato l'attenatato a #Bashaga d… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: 'Quello che accadrà in #Libia è un grande punto di domanda; ora la parola d'ordine è 'parallelismo'. Vi è il rischio che… -