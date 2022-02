L’ex medico negazionista Pasquale Bacco: «Noi No vax siamo stati codardi, abbiamo morti sulla coscienza» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pasquale Bacco, ex esponente No vax, torna a parlare di Covid, e lo fa rivolgendosi a quanti continuano a negare la pericolosità del virus. «Credo che noi che siamo saliti su quei palchi qualche morto sulla coscienza ce l’abbiamo», dice al Corriere del Mezzogiorno Bacco, che già a novembre metteva in guardia dalla pericolosità del Covid. «siamo stati dei grandi codardi tutti noi No vax. Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più. E allora via con: “Nei vaccini c’è acqua di fogna”, “le bare di Bergamo erano tutte vuote”, “con il Covid non è morto nessuno”». «siamo stati veramente dei grandissimi bastardi, ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022), ex esponente No vax, torna a parlare di Covid, e lo fa rivolgendosi a quanti continuano a negare la pericolosità del virus. «Credo che noi chesaliti su quei palchi qualche mortoce l’», dice al Corriere del Mezzogiorno, che già a novembre metteva in guardia dalla pericolosità del Covid. «dei granditutti noi No vax. Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più. E allora via con: “Nei vaccini c’è acqua di fogna”, “le bare di Bergamo erano tutte vuote”, “con il Covid non è morto nessuno”». «veramente dei grandissimi bastardi, ...

