L' Eredità | ' giorno' sbagliato per Lorenzo e Flavio Insinna | ' si prendono gioco di me'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Quella del 10 febbraio è stata una simpatica puntata de L', culminata senza trionfo. In questa gara si è distinto maggiormente il giovane arrivato di nome, che subito ha fatto centro su. A proposito del conduttore romano, a partire dal 9 febbraio ha riaccolto in studio Samira Lui e Andrea Cerelli, reduci da un periodo di isolamento per Covid. Tra i due professori eci sono stati tanti simpatici siparietti che hanno portatoa chiamarli affettuosamente: 'scavezzacollo'. L', Enrico al Triello... per un pelo Continua a tenere duro colui che è il super campione di questa nuova edizione de L', Enrico. Il concorrente ha rischiato di congedarsi dal programma, ma è riuscito ad aggiudicarsi il terzo ...

Advertising

CiccioniSe : RT @QuizTimeGame: Gli indizi della #ghigliottina di oggi #10Febbraio sono LUNA, MARE, DOMENICA, MOGLIE e X Gioca insieme a noi e scopri chi… - QuizTimeGame : Ecco il podio della #ghigliottina di oggi #10Febbraio ?? ?? TotoC (7.952 sec) ?? Alice609 (8.190 sec) ?? Luisella (8.19… - QuizTimeGame : Gli indizi della #ghigliottina di oggi #10Febbraio sono LUNA, MARE, DOMENICA, MOGLIE e X Gioca insieme a noi e scop… - L_Argomento : Dalle #Foibe all'esodo: #10febbraio #giornodellamemoria #FEATURED #Storia - QuizTimeGame : Ecco il podio della #ghigliottina di oggi #09Febbraio ?? ?? Tanja (16.974 sec) ?? Le Arzille (25.885 sec) ?? Elena e Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità giorno

Tvpertutti

...di centrodestra che si presenterà alle elezioni Comunali di Frosinone per raccogliere l'di ... Lo è ancora di più dopo il burrascoso confronto avvenuto l'altrocon il sindaco Nicola ...Per celebrare questo, così importante per quanto riguarda la storia italiana (e non solo italiana, ma anche dei ... per la definizione del contenzioso e della tristedel passato, e per la ...