Le parole del Presidente Mattarella in occasione del Giorno del Ricordo (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle foibe, degli italiani strappati alle loro case e costretti all’esodo, di tutti coloro che al confine orientale dovettero pagare i costi umani più alti agli orrori della Seconda guerra mondiale e al suo prolungamento nella persecuzione, nel nazionalismo violento, nel totalitarismo oppressivo. È un impegno di civiltà conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati e degli altri italiani che avevano radici in quelle terre, così ricche di cultura e storia e così macchiate di sangue innocente. I sopravvissuti e gli esuli, insieme alle loro famiglie, hanno tardato a veder riconosciuta la verità delle loro sofferenze. Una ferita che si è aggiunta ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Ildelrichiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle foibe, degli italiani strappati alle loro case e costretti all’esodo, di tutti coloro che al confine orientale dovettero pagare i costi umani più alti agli orrori della Seconda guerra mondiale e al suo prolungamento nella persecuzione, nel nazionalismo violento, nel totalitarismo oppressivo. È un impegno di civiltà conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati e degli altri italiani che avevano radici in quelle terre, così ricche di cultura e storia e così macchiate di sangue innocente. I sopravvissuti e gli esuli, insieme alle loro famiglie, hanno tardato a veder riconosciuta la verità delle loro sofferenze. Una ferita che si è aggiunta ...

Advertising

elio_vito : Guarda caso, proprio il giorno in cui alla Camera inizia la discussione degli emendamenti alla legge sul fine vita… - crocerossa : ?? 'La verità supera qualsiasi silenzio. Oggi celebriamo le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata di cui og… - Adnkronos : #10febbraio, le parole di Mattarella nel Giorno del ricordo delle #Foibe: - LaCapaRouja : Ric molto Ric FINALMENTE in questo recupero del cane blu e nelle parole dopo ?? #DOCNelleTueMani2 - crl2316 : 'e adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia io ti volevo dire che… -