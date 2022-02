Le maxi mollette sono l’accessorio della primavera estate 2022

Leggi su diredonna

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Da Madonna ad Ashley Graham, passando per Ariana Grande ed Ester Expósito:tante le celebrities e le it-girl che per acconciare i propri capelli scelgono leannunciando un trend che impazzerà durante la prossima. Sì perché lebella stagione da indossare sulle chiome per sfoggiare acconciature glamour e ricche di stile. Dai modelli colorati dalle sfumature baby e pastello a quelle gioiello, fino alle tipologie dorate e argentate che illuminano i look lesaranno un accessorio irrinunciabile. Forcine,, spille e clip per capelli seguiranno un’unica regola: ...