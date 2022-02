Le Iene, Belen Rodriguez contro Alessia Marcuzzi? «Non è stata corretta con me, ci ho litigato, abbiamo avuto un flirt in comune…» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Belen Rodriguez è approdata nello studio de Le Iene; contentissima della sua nuova avventura televisiva, la showgirl argentina ha partecipato al gioco del Passaparolaccia e ha detto ciò che pensa di Alessia Marcuzzi. Leggi anche: Le Iene, Belen Rodriguez contro Selvaggia Lucarelli? «Non è un belvedere, è subdola, ha avuto un flirt con Fabrizio Corona»... Leggi su donnapop (Di giovedì 10 febbraio 2022)è approdata nello studio de Le; contentissima della sua nuova avventura televisiva, la showgirl argentina ha partecipato al gioco del Passaparolaccia e ha detto ciò che pensa di. Leggi anche: LeSelvaggia Lucarelli? «Non è un belvedere, è subdola, hauncon Fabrizio Corona»...

VanityFairIt : La showgirl ha debuttato come conduttrice, insieme a Teo Mammucari, del celebre show di Italia1: «Il mio sogno da q… - GiovanniFerrar : La mia sul debutto di Belén a @redazioneiene. Ora su @VanityFairIt. - BattDe : RT @EsercitoCrucian: Come distruggersi, da fija top mondiale, per smania di botox siliconato della minchia, in stile Ilary. #Belen, Mavatt… - jadeaintimo : Siamo sempre stati convinti della bravura di Belén Rodriguez e la conferma è la nuova conduzione de Le Iene in prim… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Belen parte con la prima puntata de #LeIene al fianco di Teo Mammucari. La showgirl argentina ha recitato un monologo, una sor… -