Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo (Coppa Italia) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le scelte ufficiali di Juventus e Sassuolo per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Leggi su 90min (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le sceltediper la sfida valida per i quarti di finale di

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Dybala-Vlahovic in attacco per i bianconeri - junews24com : Vlahovic e Zakaria, la decisione di Allegri per Juve Sassuolo - - apetrazzuolo : COPPA ITALIA - Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Dybala-Vlahovic in attacco per i bianconeri - napolimagazine : COPPA ITALIA - Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Dybala-Vlahovic in attacco per i bianconeri - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #CoppaItaliaFrecciarossa | Le formazioni ufficiali di @juventusfc e @SassuoloUS -