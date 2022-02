Le foibe e il ricordo. Problemi di coscienza (nazionale) secondo Menia (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ una ferita dalla quale sgorgano ancora ricordi dolorosi. Ogni 10 febbraio è un tuffo in un passato che per troppi anni si è tentato di oscurare all’ombra della grande storia che scorreva. Roberto Menia, ex parlamentare di An (prima) e del Pdl poi, anche in virtù della sua esperienza familiare, si è sempre sentito cucito addosso il dovere di squarciare il velo dell’indifferenza sui crimini nelle foibe. Perché Tito “operò una vera e propria sostituzione: crimini sui quali per troppo tempo si è addensato un fitto muro di silenzio o, peggio, di negazionismo”. Nel 2020 ha pubblicato ‘10 febbraio. Dalle foibe all’esodo‘ (I libri del Borghese). Ma, soprattutto, è stato il promotore della legge che ha istituto il Giorno del ricordo. Una data che ancora, nonostante tutto, crea divisioni e polemiche. Qual è il motivo di ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ una ferita dalla quale sgorgano ancora ricordi dolorosi. Ogni 10 febbraio è un tuffo in un passato che per troppi anni si è tentato di oscurare all’ombra della grande storia che scorreva. Roberto, ex parlamentare di An (prima) e del Pdl poi, anche in virtù della sua esperienza familiare, si è sempre sentito cucito addosso il dovere di squarciare il velo dell’indifferenza sui crimini nelle. Perché Tito “operò una vera e propria sostituzione: crimini sui quali per troppo tempo si è addensato un fitto muro di silenzio o, peggio, di negazionismo”. Nel 2020 ha pubblicato ‘10 febbraio. Dalleall’esodo‘ (I libri del Borghese). Ma, soprattutto, è stato il promotore della legge che ha istituto il Giorno del. Una data che ancora, nonostante tutto, crea divisioni e polemiche. Qual è il motivo di ...

FratellidItalia : #Foibe ed esodo: nessuno potrà cancellare il loro ricordo. #10febbraio #GiornodelRicordo - captblicero : La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italia… - NicolaPorro : ???????Come ogni anno il Giorno del ricordo viene negato dai benpensanti di sinistra. E c’è chi addirittura non volev… - info_zampa : RT @_MicroMega_: #GiornodelRicordo, Eric Gobetti: “È diventata la giornata di rivalutazione del #fascismo” - Non ricordiamo i 10mila partig… - cvallicelli : RT @sbonaccini: ??#GiornodelRicordo, questa sera le torri della @RegioneER illuminate col #Tricolore. Il presidente @sbonaccini: “Il dramma… -