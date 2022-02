Le eterne melodie di Ennio Morricone al Mandanici

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è senza dubbio il più grande compositore di musica per film del secondo Novecento e il 12 Febbraio, alle ore 21, il Teatro Comunale “Placido” finalmente risuonerà delle sue immortali e unichegrazie a due complessi di respiro internazionale: l’Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano diretti da Filippo Arlia. In programma le colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, L’avventuriero, C’era una volta in America. Un omaggio che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori dell’età contemporanea. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato ...