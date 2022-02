Lazio | tonfo storico | terza peggior sconfitta per i biancocelesti in Coppa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Quella contro il Milan è stata ladellainItalia. Una debacle che fa storia Non solo lae l’eliminazione dallaItalia, ma contro il Milan laha subito anche un sonoro k.o.. Un 4-0 che, purtroppo, entra nella storia del club biancoceleste. Come riportato daPage, infatti, quella contro i rossoneri è stata ladella squadra laziale inItalia dopo Genoa-5-0 del 1937 e Catanzaro-del 1987, terminata con lo stesso risultato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

