Lazio | infortunio Immobile | le condizioni del giocatore | come sta

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo in casa Lazio: l'infortunio di Ciro Immobile non è grave. L'allarme sulle condizioni del giocatore è già rientrato ed esiste anche una piccola possibilità che possa recuperare già per sabato contro il Bologna. Confermata la forte contusione al collo del piede, ancora molto dolorosa ma la mobilità della caviglia è buona. Domani la decisione dopo la rifinitura della vigilia, mal che vada sarà a disposizione la prossima settimana per la sfida europea col Porto.

