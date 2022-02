L’austriaco Haemmerle vince l’oro di snowboard cross maschile (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo snowboarder austriaco Alessandro Haemmerle ha vinto l’oro giovedì ai Giochi Olimpici Invernali del 2022 in Cina nella competizione di snowboard cross maschile. snowboard cross maschile: bronzo per l’Italia Il 28enne austriaco ha sconfitto nella finale il canadese Eliot Grondin, che ha confezionato l’argento. Il bronzo è andato allo snowboarder italiano Omar Visintin, che ha superato L’austriaco Julian Lueftner nella corsa al 3° posto. Dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno i Giochi Olimpici Invernali del 2022 nella capitale cinese di Pechino. Durante la 128a sessione del CIO a Kuala Lumpur il 31 luglio 2015, Pechino è stata scelta per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) Loer austriaco Alessandroha vintogiovedì ai Giochi Olimpici Invernali del 2022 in Cina nella competizione di: bronzo per l’Italia Il 28enne austriaco ha sconfitto nella finale il canadese Eliot Grondin, che ha confezionato l’argento. Il bronzo è andato alloer italiano Omar Visintin, che ha superatoJulian Lueftner nella corsa al 3° posto. Dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno i Giochi Olimpici Invernali del 2022 nella capitale cinese di Pechino. Durante la 128a sessione del CIO a Kuala Lumpur il 31 luglio 2015, Pechino è stata scelta per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022, ...

