Laura Lauro: "Draghi a Genova ventata di ottimismo, accoppiata Toti-Bucci funziona"

(Adnkronos) – "Un onore che abbia scelto Genova per questa prima visita, ma soprattutto una garanzia per i genovesi, che sono stati ampiamente rassicurati sul fatto che nella città arriveranno i soldi pubblici, a partire da quelli per il porto e per la mobilità". Il giorno dopo l'arrivo del premier Mario Draghi nel capoluogo ligure Laura 'Lilli' Lauro, consigliere regionale, eletta nella lista 'Cambiamo con Toti' nella circoscrizione di Genova, sottolinea l'importanza per il territorio dell'incontro con il premier. "Ha garantito – spiega in sintesi all'AdnKronos – che i soldi arriveranno e che l'accoppiata Toti-Bucci funziona davvero bene, Una ventata di grande ottimismo".

