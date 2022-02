L’attrice, in lacrime, ha lanciato un commovente appello al Congresso Americano per approvare il provvedimento contro la violenza domestica decaduto nel 2019 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Angelina Jolie, da sempre impegnata nei temi sociali, è una testimonial di primo piano che ha fatto subito rimbalzare la notizia sui media di tutto il mondo: un gruppo bipartisan di senatori americani ha presentato una proposta per riautorizzare una legge che estende le protezioni statali per le vittime di violenze domestiche e sessuali. Si tratta di una legge degli anni Novanta decaduta nel 2019 a causa dell’opposizione repubblicana. Il disegno di legge per reintrodurre la norma, annunciato dal senatore Dick Durbin, ha ottenuto l’immediato plauso delle associazioni delle vittime di violenza. E il sostegno della star. Angelina Jolie, una star in missione dal 2001 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Angelina Jolie, da sempre impegnata nei temi sociali, è una testimonial di primo piano che ha fatto subito rimbalzare la notizia sui media di tutto il mondo: un gruppo bipartisan di senatori americani ha presentato una proposta per riautorizzare una legge che estende le protezioni statali per le vittime di violenze domestiche e sessuali. Si tratta di una legge degli anni Novanta decaduta nela causa dell’opposizione repubblicana. Il disegno di legge per reintrodurre la norma, annunciato dal senatore Dick Durbin, ha ottenuto l’immediato plauso delle associazioni delle vittime di. E il sostegno della star. Angelina Jolie, una star in missione dal 2001 guarda le foto ...

DigerossRoss : @ColettiMrosaria una donna sofferente che fa amicizia con la donna che è andata a letto con il suo compagno,che giu… - dep_val : RT @Radio3tweet: Fare l'attrice era come una necessità, dice, per sopravvivere spiritualmente. Il cinema e il teatro, l'amore per Mozart e… - PonzErica : RT @Radio3tweet: Fare l'attrice era come una necessità, dice, per sopravvivere spiritualmente. Il cinema e il teatro, l'amore per Mozart e… - Radio3tweet : Fare l'attrice era come una necessità, dice, per sopravvivere spiritualmente. Il cinema e il teatro, l'amore per Mo… - _YoonMinTaeKook : #Euphoria Io sono ferma qua... A questo episodio... non so, ma tra brividi, lacrime, sangue, sudore, suspence, SORP… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attrice lacrime Angelina Jolie in lacrime a Capitol Hill: "Approvate il provvedimento contro la violenza domestica sulle donne" TGCOM