L'attore Bob Saget è morto per un trauma alla testa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Robert Lane «Bob» Saget, morto lo scorso 9 gennaio, è deceduto a causa di un trauma alla testa. Era stato trovato senza vita all'interno di una camera di hotel ad Orlando in Florida. L'artista era nato a Filadelfia il 17 maggio del 1956. Morte Bob Saget, la dichiarazione della famiglia riportata dalla Cnn A generare il decesso dell'artista c'è, dunque, un trauma. Una circostanza che viene rivelata da una dichiarazione della famiglia e che viene riportata anche dal sito della Cnn. Secondo la ricostruzione della vicenda, Bob Saget avrebbe subito un colpo nella parte posteriore della testa. Dopo l'accaduto l'artista non avrebbe fatto particolarmente caso all'evento, finendo per addormentarsi. Viene, inoltre, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 10 febbraio 2022) Robert Lane «Bob»lo scorso 9 gennaio, è deceduto a causa di un. Era stato trovato senza vita all'interno di una camera di hotel ad Orlando in Florida. L'artista era nato a Filadelfia il 17 maggio del 1956. Morte Bob, la dichiarazione della famiglia riportata dCnn A generare il decesso dell'artista c'è, dunque, un. Una circostanza che viene rivelata da una dichiarazione della famiglia e che viene riportata anche dal sito della Cnn. Secondo la ricostruzione della vicenda, Bobavrebbe subito un colpo nella parte posteriore della. Dopo l'accaduto l'artista non avrebbe fatto particolarmente caso all'evento, finendo per addormentarsi. Viene, inoltre, ...

Advertising

cineblogit : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - serenel14278447 : 'USA L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico di Redazione Spettacoli' - Ash71Pietro : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico - cuchacucha : RT @Corriere: L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico -