Latina | sfreccia sulla Pontina a 146 km h | multa salata e ritiro della patente

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’eccesso di velocità continua a rappresentare una delle principali causeincidentalità sulle strade italiane ed europee. L’obiettivoPolizia di Stato è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e, conseguentemente, ridurre il numero di vittime provocate da incidente stradale. In questo senso, la Polizia Stradale dida tempo sta attuando una campagna di sensibilizzazione in merito alla pericolosità dovuta alla velocità eccessiva, ponendo in essere sia un’azione di prevenzione, tramite la presenza delle pattuglie su strada e la loro costante e continua attività lungo le arterieprovincia, sia di repressione allorché vi sono utenti che mettono a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, dedicando diversi servizi settimanali sul controllo...

Superare di gran lunga il limite di velocità non vuole dire banalmente beccarsi una multa e dover pagare una sanzione. Correre come un pilota amatoriale senza freni né inibizioni significa mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità.