L’Atalanta torna alla difesa a tre per battere la Fiorentina e regalarsi la semifinale di Coppa Italia

Bergamo. Con la brutta sconfitta casalinga contro il Cagliari L'Atalanta si è ritrovata a dover fare i conti con gli spettri del passato. La prestazione negativa fornita domenica di fronte a una delle squadre più in difficoltà del campionato ha aperto il dibattito su dove può arrivare la squadra di Gasperini. Se c'è un modo per allontanare le critiche è invertire la rotta e il quarto di finale di Coppa Italia che andrà in scena con la Fiorentina è l'occasione giusta. Giovedì 10 febbraio alle 18 la Dea affronterà i toscani al Gewiss Stadium per strappare il pass della semifinale. Dopo il blackout in campionato, i nerazzurri devono scendere in campo con le motivazioni a mille perché in palio non c'è solo la voglia di riscatto ma anche il passaggio del turno che permetterebbe di alzare un trofeo in una ...

