L’amica geniale, tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagione della serie (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sconcezze e La febbre sono i primi due capitoli della terza stagione di L’amica geniale. Storia di chi fugge e di chi resta, andati in onda la scorsa domenica su Rai1 e disponibili su Raiplay. La coproduzione Rai – Hbo (per una volta la differita è inversa e la nuova stagione è iniziata prima in Italia e poi negli Stati Uniti) è arrivata al terzo capitolo dell’amata saga di Elena Ferrante. Lenù e Lila sono diventate grandi – o comunque sono state costrette a farlo – e affrontano problemi diversi perché differente è la prospettiva esistenziale in cui sono inserite. Ciò che però le unisce e le tiene ancorate è Napoli, la terra da cui vengono, e il profondo legame tra le due. Un’amicizia costruita a specchio in cui ciascuna è il riverbero dell’altra, l’una rappresenta la vita che l’altra ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sconcezze e La febbre sono i primi due capitolidi. Storia di chi fugge e di chi resta, andati in onda la scorsa domenica su Rai1 e disponibili su Raiplay. La coproduzione Rai – Hbo (per una volta la differita è inversa e la nuovaè iniziata prima in Italia e poi negli Stati Uniti) è arrivata al terzo capitolo dell’amata saga di Elena Ferrante. Lenù e Lila sono diventate grandi – o comunque sono state costrette a farlo – e affrontano problemi diversi perché differente è la prospettiva esistenziale in cui sono inserite. Ciò che però le unisce e le tiene ancorate è Napoli, la terra da cui vengono, e il profondo legame tra le due. Un’amicizia costruita a specchio in cui ciascuna è il riverbero dell’altra, l’una rappresenta la vita che l’altra ...

Advertising

manuber081 : RT @jenny_the1975: non so descrivere il mio amore per l’amica geniale - rdzepam : forse non sono pronta a leggere l’ultimo libro de “L’amica geniale”, non sarà facile lasciare Lila e Lenù.. ?? - beyondvica : sto guardando l'amica geniale e Nino Sarratore mi ricorda troppo una persona - alswlls28 : RT @jenny_the1975: non so descrivere il mio amore per l’amica geniale - chromedend : @untipoo Adoro l'attrice protagonista dell'Amica Geniale! -