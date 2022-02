L'alternanza scuola-lavoro ha le ore contate (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Ore contate per l'alternanza scuola- lavoro, almeno nella modalità conosciuta e praticata da un milione e mezzo di studenti fino ad oggi. Lo si evince dalla stroncatura del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che oggi ha definito questo istituto "un modello superato" e ha annunciato cambiamenti. Introdotta nel 2015 con la legge 'Buona scuola', l'alternanza non è mai stata popolare tra gli studenti e in una larga fetta del mondo politico. E certamente lo sdegno suscitato dalla morte dello studente Lorenzo Parelli, che ha perso la vita a gennaio proprio mentre svolgeva l'apprendistato presso un'azienda metalmeccanica in provincia di Udine, ha inasprito gli animi. Gli studenti scesi in piazza venerdì scorso ne hanno chiesto a gran voce l'abolizione. Il ministro Bianchi ha ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Oreper l', almeno nella modalità conosciuta e praticata da un milione e mezzo di studenti fino ad oggi. Lo si evince dalla stroncatura del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che oggi ha definito questo istituto "un modello superato" e ha annunciato cambiamenti. Introdotta nel 2015 con la legge 'Buona', l'non è mai stata popolare tra gli studenti e in una larga fetta del mondo politico. E certamente lo sdegno suscitato dalla morte dello studente Lorenzo Parelli, che ha perso la vita a gennaio proprio mentre svolgeva l'apprendistato presso un'azienda metalmeccanica in provincia di Udine, ha inasprito gli animi. Gli studenti scesi in piazza venerdì scorso ne hanno chiesto a gran voce l'abolizione. Il ministro Bianchi ha ...

