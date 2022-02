Lady Gaga e “House of Gucci”, niente candidatura agli Oscar: fan furiosi. La sua reazione social (Di giovedì 10 febbraio 2022) I fan di Lady Gaga sono infuriati per il fatto che la loro beniamina, protagonista di “House of Gucci” non abbia ottenuto una nomination come “miglior attrice” agli Oscar 2022. Nel film la cantante 35enne ha vestito i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci (Adam Driver), che negli anni Ottanta è stato a capo della maison di moda. Lady Gaga, “House of Gucci” e l’Oscar mancato Maurizio Gucci è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1995 fuori dal suo ufficio a Milano e la Reggiani è stata condannata nel 1998 per aver ordinato l’omicidio del suo ex marito. La coppia, spiega l’Independent, si era separata nel 1985. La trama del film segue la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 febbraio 2022) I fan disono infuriati per il fatto che la loro beniamina, protagonista di “of” non abbia ottenuto una nomination come “miglior attrice”2022. Nel film la cantante 35enne ha vestito i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio(Adam Driver), che negli anni Ottanta è stato a capo della maison di moda., “of” e l’mancato Maurizioè stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel 1995 fuori dal suo ufficio a Milano e la Reggiani è stata condannata nel 1998 per aver ordinato l’omicidio del suo ex marito. La coppia, spiega l’Independent, si era separata nel 1985. La trama del film segue la ...

