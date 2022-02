Ladispoli | posizionati i primi due contenitori per la raccolta degli abiti usati

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 febbraio 2022)– Ieri mattina è iniziato il posizionamento deidueper la, così come previsto dal capitolato dell’appalto del servizio di igiene urbana. Nei, che si trovano in via DucaAbruzzi vicino alla chiesa di Santa Maria del Rosario e in via Genova angolo via Fiume, è possibile conferire, scarpe, borse e zaini, accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture in pelle, stoffa o cuoio, foulard, sciarpe e mantelle), biancheria e tessuti per la casa. I capi e i prodotti tessili devono essere inseriti in sacchetti ben chiusi e non lasciati in terra ai piedi dei, che sono dotati di un sistema di apertura antintrusione e di ...