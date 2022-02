La terribile notizia per chi fa la spesa: l’annuncio gela gli italiani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Patrizio Podini, fondatore della catena di supermercati Md, in un’intervista rilasciata a Il Mattino oggi parla dei rincari dovuti al boom dell’energia e delle materie prime. E spiega che anche i suoi discount dovranno aumentare i prezzi: «Noi aumenteremo un po’ i prezzi cercando di contenerli al massimo, ma speriamo di conquistare nuovi consumatori e che questi, quando confronteranno i nostri prezzi con quelli dei supermercati, ribadiranno la nostra competitività». Secondo Podini dopo i rincari di ferro e alluminio e l’esplosione dei costi dei noli dalla Cina gli aumenti sono difficili da prevedere. E aggiunge: «Vuole un esempio? I pomodori rossi. I costi per un chilo o una scatola di pelati arriveranno ad agosto, quando ci saranno i primi confezionamenti, al 25% in più di oggi». E non finisce qui. Perché a questo aumento andrà sommato il costo del trasporto: «La morale? Un ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Patrizio Podini, fondatore della catena di supermercati Md, in un’intervista rilasciata a Il Mattino oggi parla dei rincari dovuti al boom dell’energia e delle materie prime. E spiega che anche i suoi discount dovranno aumentare i prezzi: «Noi aumenteremo un po’ i prezzi cercando di contenerli al massimo, ma speriamo di conquistare nuovi consumatori e che questi, quando confronteranno i nostri prezzi con quelli dei supermercati, ribadiranno la nostra competitività». Secondo Podini dopo i rincari di ferro e alluminio e l’esplosione dei costi dei noli dalla Cina gli aumenti sono difficili da prevedere. E aggiunge: «Vuole un esempio? I pomodori rossi. I costi per un chilo o una scatola di pelati arriveranno ad agosto, quando ci saranno i primi confezionamenti, al 25% in più di oggi». E non finisce qui. Perché a questo aumento andrà sommato il costo del trasporto: «La morale? Un ...

