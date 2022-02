La scuola danubiana | dove nacque il calcio odierno Terza e ultima parte

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) GLIEROIDEL.COM (Manuel Cordero) – Ernst Happel fu il primo, dentro i confini europei, ad anteporre il sistema ai calciatori Iniziando dagli allenamenti, nei quali inseriva esercizi mnemonici e divideva in sezioni il campo da gioco. I giocatorivano ripetere dei movimenti, gli stessi che avrebbero eseguito durante il match. Quando si parla di Sistema e Metodo, non valutiamo un fatto: essi furono sviluppati, esaltando le caratteristiche dei calciatori. Non rendendole “utili”. Ma in Happel si nota ancora, almeno ai suoi primordi, questa moralità. Moralità che cessa, a mano a mano che l’austriaco avanza in età ed esperienza. I disegni di calciatori stilizzati, mentre riproducevano movenze dirottate da linee e frecce, dentro sezioni limitate ne sono le prove. La scientificità e la condotta calcistica nascono, inavvertitamente, proprio con lui. ...