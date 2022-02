La salute del Pianeta e dell’uomo sono interconnesse. In questa partita, cibo e gastronomia giocano un ruolo fondamentale (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN’OFFERTA INTEGRATA DI salute “Per uscire dalla crisi dobbiamo lavorare su nuovi paradigmi” -Silvio Barbero, Vice Presidente Slow Food e Università Scienze Gastronomiche Pollenzo Pollenzo, 10 febbraio 2022 -“Non è così scontato che all’interno di un evento di alto profilo sanitario si parli anche di cibo e di gastronomia”, spiega Silvio Barbero, Vice Presidente Slow Food e Università Scienze Gastronomiche Pollenzo, aprendo i lavori della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la salute . “Così come non è scontato parlare di cultura di cibo”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – WINTER SCHOOL 2022 OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN’OFFERTA INTEGRATA DI“Per uscire dalla crisi dobbiamo lavorare su nuovi paradigmi” -Silvio Barbero, Vice Presidente Slow Food e Università Scienze Gastronomiche Pollenzo Pollenzo, 10 febbraio 2022 -“Non è così scontato che all’interno di un evento di alto profilo sanitario si parli anche die di”, spiega Silvio Barbero, Vice Presidente Slow Food e Università Scienze Gastronomiche Pollenzo, aprendo i lavori della Winter School 2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità , in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e divulgato da Mondosanità e da Dentro la. “Così come non è scontato parlare di cultura di”, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 81.367 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - CardRavasi : #CTCF La preghiera attribuita a san Tommaso Moro: «Dammi, Signore, una buona digestione, e anche qualcosa da digeri… - reportrai3 : Secondo l'OMS la pandemia si sta lasciando alle spalle decine di migliaia di tonnellate di rifiuti medici. Una quan… - veventuali : RT @di_reddito: Dispiace per la morte del prof. #Montagnier, ma a voi pare possibile che un uomo in perfetta salute muoia improvvisamente a… - forestale82 : @marcopro73 @annagraziaq4 Assolutamente no! Il Green Pass lo deve controllare l'impiegato allo sportello che è stat… -