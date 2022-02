La Russia smentisce di voler invadere l'Ucraina ma ha iniziato le manovre militari in Bielorussia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Solo pressione psicologica o pericolo reale? È cominciata in BieloRussia l'esercitazione militare russo - bielorussa Union Resolve 2022: lo ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca. L'obiettivo ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022) Solo pressione psicologica o pericolo reale? È cominciata in Bielol'esercitazione militare russo - bielorussa Union Resolve 2022: lo ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca. L'obiettivo ...

Advertising

globalistIT : - Piergiulio58 : RT @eastwestEU: La Banca centrale europea sta preparando le banche per i possibili attacchi informatici da parte della Russia. L’hacking, i… - maria_trinchese : RT @eastwestEU: La Banca centrale europea sta preparando le banche per i possibili attacchi informatici da parte della Russia. L’hacking, i… - eastwestEU : La Banca centrale europea sta preparando le banche per i possibili attacchi informatici da parte della Russia. L’ha… - TodayEuropa : Dopo il lungo meeting al #Cremlino, il presidente francese #Macron si era detto fiducioso in una de-escalation. Ma… -