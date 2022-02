La risposta di Tomaso Montanari a chi critica il suo convegno sulla strumentalizzazione delle Foibe

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “L’università fa il suo mestiere, fa convegni scientifici. Solo nei paesi totalitari la politica giudica la scienza”: il rettore dell’Università per Stranieri di Siena,, replica così all’Adnkronos alle accuse ricevute per aver organizzato ilintitolato “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi dei Giorno del Ricordo” alla vigilia del giorno in cui si commemorano le vittime. Polemiche alle quali si è aggiunta l’accusa di negazionismo, cheha derubricato. Ladialle critiche sul suo“Non c’era nemmeno un ...