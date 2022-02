La ripresa economica resta solida. Ma il pil italiano nel 2023 potrebbe tornare sotto la media eurozona (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nonostante l’ondata Omicron, l’aumento del prezzo dell’energia e i problemi alla catena di approvvigionamento, la ripresa dell’Italia e del resto della zona euro continuerà a essere solida quest’anno, secondo le previsioni economiche pubblicate ieri dalla Commissione. La revisione al ribasso delle stime non deve fare paura. La zona euro dovrebbe crescere del 4,0 per cento nel 2022, con un taglio dello 0,4 per cento rispetto alle previsioni di novembre. Ma il 2021 è andato decisamente meglio (più 5,3 per cento di pil) e il 2023 dovrebbe andare un po’ meglio (più 2,7 per cento). L’Italia segue lo stesso andamento. Dopo il rimbalzo record del 6,5 per cento dello scorso anno, la crescita dovrebbe essere del 4,1 per cento nel 2022 e del 2,3 per cento nel 2023. Sono tutte buone notizie, che però vanno prese con cautela ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nonostante l’ondata Omicron, l’aumento del prezzo dell’energia e i problemi alla catena di approvvigionamento, ladell’Italia e del resto della zona euro continuerà a esserequest’anno, secondo le previsioni economiche pubblicate ieri dalla Commissione. La revisione al ribasso delle stime non deve fare paura. La zona euro dovrebbe crescere del 4,0 per cento nel 2022, con un taglio dello 0,4 per cento rispetto alle previsioni di novembre. Ma il 2021 è andato decisamente meglio (più 5,3 per cento di pil) e ildovrebbe andare un po’ meglio (più 2,7 per cento). L’Italia segue lo stesso andamento. Dopo il rimbalzo record del 6,5 per cento dello scorso anno, la crescita dovrebbe essere del 4,1 per cento nel 2022 e del 2,3 per cento nel. Sono tutte buone notizie, che però vanno prese con cautela ...

