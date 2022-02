La rappresentazione conta! E SavagexFenty sta facendo un lavoro pazzesco

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La superstar Rihanna, 33 anni, ha centrato nel segno con il suo brand di lingerie, un brand che fa spazio a ogni tipo di corpo e ogni tipo di persona, senza escludere nessuno. All’inizio,proponeva una linea di lingerie solo per donne, ma Rihanna non ha fatto attendere molto prima di lanciare anche la linea per uomini in occasione di San Valentino. Nel promuovere la linea lingerie da uomo Rihanna si è tenuta ben lontana dai soliti canoni estetici riservati agli uomini, utilizzando modelli di ogni corporatura. Vi raccomandiamo... Glossy Flossy è la linea di lingerie maschile di Rihanna Savage X Fenty Si chiama Glossy Flossy, ed è la linea di lingerie maschile sexy che Rihanna ha appena lanciato con la sua Savage X Fenty. ...