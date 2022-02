La protesta dei sindaci contro il caro-energia: mezza Italia resta al buio, si spengono le luci da Milano a Roma (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una protesta nazionale per il caro-energia. È quella che stasera hanno messo in scena i sindaci di molti Comuni d’Italia, 3 mila secondo l’Anci su un totale di 7.904. Perché le bollette degli enti locali stanno diventando insostenibili, come dice l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. E perché il governo Draghi deve stanziare maggiori fondi per i Comuni, che lamentano un ammanco totale di 550 milioni di euro. «Le risposte dal governo alle nostre richieste – ha detto nei giorni scorsi Antonio Decaro, presidente dell’Anci – non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unanazionale per il. È quella che stasera hanno messo in scena idi molti Comuni d’, 3 mila secondo l’Anci su un totale di 7.904. Perché le bollette degli enti locali stanno diventando insostenibili, come dice l’Associazione Nazionale dei Comunini. E perché il governo Draghi deve stanziare maggiori fondi per i Comuni, che lamentano un ammanco totale di 550 milioni di euro. «Le risposte dal governo alle nostre richieste – ha detto nei giorni scorsi Antonio De, presidente dell’Anci – non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai ...

