“LA PRIMA ONDA. Milano al tempo del Covid-19” sbarca su RaiPlay

Il film collettivo LA PRIMA ONDA. Milano al tempo del Covid-19 sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 23 febbraio 2022 Il film collettivo LA PRIMA ONDA. Milano al tempo del Covid-19, presentato il 18 dicembre 2020 sul canale YouTube di Milano Film Festival e disponibile poi su Rai Cinema Channel fino al 19 gennaio 2021, torna sul piccolo schermo e si potrà rivedere gratuitamente in esclusiva sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione Documentari, a partire dal prossimo 23 febbraio 2022. Il lungometraggio è il risultato del lavoro appassionato di circa un centinaio di artisti e professionisti dell'audiovisivo, tra cui 57 registi e filmmaker, che nel 2020 hanno ...

