La politica scopre l'incongruenza delle alleanze locali e per le amministrative 2022 apre a nuovi accordi (Di giovedì 10 febbraio 2022) La situazione politica si fa via sempre più ingarbugliata con il passare dei giorni. e per un semplice motivo: i vari partiti che hanno dichiarato morte le loro vecchie alleanze e quindi stanno lavorando a soluzioni nuove o a vecchi accordi rivisti per le elezioni politiche 2022 si sono ricordati che con quelle alleanza morte, sciolte, distrutte, inaffidabili e quello che volete governano regioni, province, i municipi di grandi città. Hanno così capito che è difficile litigare ed attaccarsi in maniera diretta a Roma dentro e fuori dal Parlamento ma poi sedersi attorno al tavolo nella giunta regionale della Liguria a Genova. Un esempio quello della città della lanterna non scelto a caso per spiegare questa evidente incongruenza. Proprio in Liguria infatti lo strappo più profondo all’interno del ... Leggi su panorama (Di giovedì 10 febbraio 2022) La situazionesi fa via sempre più ingarbugliata con il passare dei giorni. e per un semplice motivo: i vari partiti che hanno dichiarato morte le loro vecchiee quindi stanno lavorando a soluzioni nuove o a vecchirivisti per le elezioni politichesi sono ricordati che con quelle alleanza morte, sciolte, distrutte, inaffidabili e quello che volete governano regioni, province, i municipi di grandi città. Hanno così capito che è difficile litigare ed attaccarsi in maniera diretta a Roma dentro e fuori dal Parlamento ma poi sedersi attorno al tavolo nella giunta regionale della Liguria a Genova. Un esempio quello della città della lanterna non scelto a caso per spiegare questa evidente. Proprio in Liguria infatti lo strappo più profondo all’interno del ...

Advertising

glooit : La politica scopre l'incongruenza delle alleanze locali e per le amministrative 2022 apre a nuovi accordi leggi su… - 4ZampeNews : La politica scopre l'incongruenza delle alleanze locali e per le amministrative 2022 apre a nuovi accordi… - AntonioDonatoPa : RT @Enrico__Costa: Tutti i giornali titolano che non ritorneranno in toga i magistrati che hanno fatto politica. M5S esultano. Basta scavar… - Sntgvn : @EnricoLetta Riascoltando quello che è stato detto in questi anni sulle fonti di energia e sulla politica energetic… - giammari59 : RT @Enrico__Costa: Tutti i giornali titolano che non ritorneranno in toga i magistrati che hanno fatto politica. M5S esultano. Basta scavar… -