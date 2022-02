La mossa contro il «caro bollette» resta un mistero Intanto si rischia il blocco dei Tir

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il giorno dopo l’annuncio del premier Mario Draghi di un nuovo decreto “di ampia portata” per contrastare gli aumenti di energia elettrica e gas, c’è ancora incertezza sull’effettiva entità del provvedimento. Secondo quanto è trapelato il decreto potrebbe valere tra 4 e 7 miliardi di euro: una differenza non certo trascurabile, che dipende essenzialmente dal fatto che venga effettuato o meno uno scostamento di bilancio per finanziare le nuove misure. Un’ipotesi ventilata dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, secondo cui “siamo nel pieno di una crisi energetica che mina alle fondamenta l'economia reale. Uno scostamento di bilancio in questa situazione non può essere considerato ‘debito cattivo’, perché il contrario potrebbe voler dire far fallire migliaia di aziende”. I quattro miliardi già stanziati in manovra per arginare il...