Marilenapas : RT @fanpage: Il Parlamento di Tobruk ha eletto #FathiBashaga come nuovo premier, una decisione che però non sarebbe ben accetta dall’attual… - Italia_Notizie : Libia, milizie circondano l’edificio del governo a Tripoli. Paese di nuovo spaccato: Bashagha eletto premier da Tob… - ilpost : La Libia ha di nuovo due primi ministri - RadioItaliaIRIB : Libia: Bashagha nuovo premier designato - AndreaColandrea : RT @agenzia_nova: +++ #Breaking +++ ?? #Libia ?? Il parlamento di #Tobruk nomina #FathiBashagha nuovo premier incaricato -

... "La leadership accoglie e sostiene la decisione del parlamento libico emessa oggi, giovedì, di incaricare Fathi Bashagha di formare ungoverno alla guida del Paese", ha annunciato il portavoce ...Se eletto, Bashagha avrà circa sette giorni per formare ungoverno, che dovrà essere ... 'distratta' dalla crisi ucraina, con la Russia che 'continua a non lavorare per la stabilità della, ...Fathi Bashagha, ex ministro dell'Interno del governo Serraj, è il nuovo premier libico designato: lo ha annunciato il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh dopo il voto unanime dell ...La Libia sembra essere sull’orlo di un nuovo caos politico e militare. Uomini armati hanno circondato l’edificio del governo a Tripoli, secondo quanto riferisce al-Arabiya. La tv libica 228 parla di ...