La Juventus fatica, ma si aggiudica le semifinali di Coppa Italia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una Juventus che fatica il giusto, ma che alla fine si prende prepotentemente le semifinali di Coppa Italia 21/22. Bianconeri che partono forti con la rete di Dybala dopo due minuti, ma che vengono ripresi al 24? da Traorè. Nella ripresa la Vecchia Signora spreca tanto, ma poi con Vlahovic vince 2-1. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri disegna la Juventus con un 4-2-3-1. Tra i pali c’è Perin, turno di riposo per Szcz?sny. Tornano dal primo minuto Alex Sandro sulla sinistra e Bonucci in mezzo. Completano il reparto De Ligt e De Sciglio. La mediana composta da Zakaria e Arthur. I tre fantasisti sono Cuadrado, Dybala e McKennie, a supporto di Vlahovic. Stesso modulo anche per Alessio Dionisi. In porta gioca Pegolo e davanti a lui c’è la linea difensiva a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Unacheil giusto, ma che alla fine si prende prepotentemente ledi21/22. Bianconeri che partono forti con la rete di Dybala dopo due minuti, ma che vengono ripresi al 24? da Traorè. Nella ripresa la Vecchia Signora spreca tanto, ma poi con Vlahovic vince 2-1. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri disegna lacon un 4-2-3-1. Tra i pali c’è Perin, turno di riposo per Szcz?sny. Tornano dal primo minuto Alex Sandro sulla sinistra e Bonucci in mezzo. Completano il reparto De Ligt e De Sciglio. La mediana composta da Zakaria e Arthur. I tre fantasisti sono Cuadrado, Dybala e McKennie, a supporto di Vlahovic. Stesso modulo anche per Alessio Dionisi. In porta gioca Pegolo e davanti a lui c’è la linea difensiva a ...

